"Ромир": средний чек покупок достиг минимума с августа 2018 года

Исследовательский холдинг "Ромир" подсчитал, что средний чек за одну покупку в июле составил 546 рублей, что на 10 рублей меньше, чем в июне. По словам президента холдинга Андрея Милехина, это минимальное значение индекса с августа 2018 года.

Милехин считает, что падение суммы среднего чека связано с сезонностью. Удешевление некоторых сезонных продуктов привело к тому, что россияне стали меньше тратить, соответственно, это отражается на сумме среднего чека.

Для проведения исследования "Ромир" собрал данные о покупках 40 тысяч россиян в 220 городах, где население составляет более 10 тысяч человек.