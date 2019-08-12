Исследовательский холдинг "Ромир" подсчитал, что средний чек за одну покупку в июле составил 546 рублей, что на 10 рублей меньше, чем в июне. По словам президента холдинга Андрея Милехина, это минимальное значение индекса с августа 2018 года.
Милехин считает, что падение суммы среднего чека связано с сезонностью. Удешевление некоторых сезонных продуктов привело к тому, что россияне стали меньше тратить, соответственно, это отражается на сумме среднего чека.
Для проведения исследования "Ромир" собрал данные о покупках 40 тысяч россиян в 220 городах, где население составляет более 10 тысяч человек.
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