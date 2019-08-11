РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Российская Федерация может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов.

Об этом сообщает агентство новостей Bloomberg.

Согласно предоставленной информации, это может произойти в самое ближайшее время на фоне нестабильного рынка нефти.

Как сообщает Bloomberg, за последние несколько лет международные резервы Российской Федерации выросли на 45% и достигли 518 миллиардов долларов. Показатели же Саудовская Аравии снижают — в июне текущего года они составляли 527 миллиардов долларов.

Авторы материала поясняют, что на фоне низкой стоимости нефти Садовской Аравии приходится тратить свои резервы на социальную сферу.

Нефть в России же может иссякнуть уже через 10-30 лет.

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