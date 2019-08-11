Впервые за последние восемь лет Российская Федерация может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов.
Об этом сообщает агентство новостей Bloomberg.
Согласно предоставленной информации, это может произойти в самое ближайшее время на фоне нестабильного рынка нефти.
Как сообщает Bloomberg, за последние несколько лет международные резервы Российской Федерации выросли на 45% и достигли 518 миллиардов долларов. Показатели же Саудовская Аравии снижают — в июне текущего года они составляли 527 миллиардов долларов.
Авторы материала поясняют, что на фоне низкой стоимости нефти Садовской Аравии приходится тратить свои резервы на социальную сферу.
Нефть в России же может иссякнуть уже через 10-30 лет.
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