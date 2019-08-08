Бизнес-омбудсмен предложил снять монополию на поставки продуктов в СИЗО

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов предложил снять монополию на поставку продуктов питания в СИЗО. Такое предложение сделал Титов после посещения СИЗО-6 в Москве, где находятся 20 женщин-предпринимателей.

Задержанных предпринимателей обвиняют в мошенничестве. Они находятся в следственных изоляторах уже больше двух лет. По словам бизнес-омбудсмена, следствие предлагало защите "договориться", что может говорить о сфабрикованных обвинениях в адрес предпринимателей. Также Титов обратил внимание на поставки продуктов питания в следственные изоляторы, которые осуществляет только одна организация.

"С недавних пор поставки продуктов питания в российские СИЗО осуществляются только одной организацией - ФГУП "Калужское". В итоге наблюдаются постоянные жалобы на продукцию. Например, в СИЗО-6 пожаловались на гнилую морковь по 74 рубля за килограмм. Разве нельзя закупать свежие овощи у подмосковных фермеров?", - задался вопросом Титов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзор пресс-конференции Бориса Титова, который утверждал, что у России должна быть математика и стратегия роста.

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