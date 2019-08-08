Эксперт: "нефтяная инфекция" "давит" на российский рубль

У российского рубля увеличивается одна из его базовых корреляций — корреляция с нефтью.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил Владимир Рожанковский, эксперт "Международного финансового центра".

По словам экономиста, в этом случае есть возможность предсказывать реальные цифры, цели и сроки падения или роста курса рубля. Предсказание уровня отечественной валюты в зависимости от силы санкций Соединенных Штатов Америки, например, считает Рожанковский, лишь "лженаука".

Сегодня, 8 августа, прогнозирует эксперт "Международного финансового центра", рынки будут отыгрывать итоги публикации статистики по запасам нефти в США. Она, указывает Владимир Рожанковский, оказалась не столь хорошей — запасы нефти значительно выросли. Цена за баррель, как следствие, утверждает Рожанковский, расти не будет.

Цена за баррель ниже 60 долларов по сорту Brent, указывает экономист, является на сегодняшний день главным негативным фактором для рубля.

Но, указывает Владимир Рожанковский, золото, в свою очередь, чувствует себя отлично — преодолев новую важную отметку в 1500 долларов за тройскую унцию, оно оказывает поддержку российскому рублю.

"Нефтяная инфекция" — негатив в нефтяной отрасли — признает специалист, несмотря на положительную динамику цен на золото, будет "давить" на рубль. Скорее всего, прогнозирует Рожанковский, отечественная валюта может достаточно близко подойти к "почти забытому уровню" в 66 рублей за доллар и 74 рубля за евро.

Отметим, что евро, например, начал резко расти в августе текущего года. Если весь второй месяц лета курс составлял примерно 70,50 рублей за евро, то 2 августа он подскочил до 72,47 рублей за евро, а 5 августа — до 73,94 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации избавляется от ценных бумаг США и наращивает собственный государственный золотовалютный резерв.

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