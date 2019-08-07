Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В 2019 году в РФ не состоялись 60,8 тыс. тендеров на закупку лекарств

Экономика print

В первой половине текущего года в России не состоялись 60,8 тысяч тендеров на закупку лекарств.

Об этом сообщает аналитическая компания Headway.

Согласно предварительной информации, это почти треть от всех подобных аукционов.

По сравнению с первой половиной минувшего года, сообщает Headway, число сорванных тендеров выросло в два раза.

Подавляющее большинство тендеров, отмечают специалисты, сорвались из-за отсутствия заявок. Основной причиной отказа производителей участвовать в тендерах стали слишком низкие цены контрактов, поясняют эксперты.

Напомним, что с января этого года госзаказчики формируют контракты по новой методике Минздрава РФ. Система должна была выровнять закупочные цены на лекарства по всей стране, но оказалась крайне невыгодна производителям.

Ранее действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поделился с россиянами главным секретом здоровья.

Читайте также:

Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы власть лекарства экономика государство
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
"Будет интересно": детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Недвижимость
Как правильно осмотреть квартиру перед покупкой
Здоровье и профилактика
Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Новости Все >
Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начнутся 13 августа
В 2019 году в РФ не состоялись 60,8 тыс. тендеров на закупку лекарств
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олимпийский чемпион Льюис обвинил Трампа в расизме
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
1 августа этого года в Гренландии растаяло 12,5 млрд тонн льда
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Medicalxpress: жир – ключевой фактор развития болезней сердца и диабета
Газзаев: к объединенному чемпионату России и Украины было все готово
Избирком Петербурга вынес предупреждение Бортко из-за стихов Киплинга
Последние материалы
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
1 августа этого года в Гренландии растаяло 12,5 млрд тонн льда
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Medicalxpress: жир – ключевой фактор развития болезней сердца и диабета
Газзаев: к объединенному чемпионату России и Украины было все готово
Избирком Петербурга вынес предупреждение Бортко из-за стихов Киплинга
В одном из дворов Магнитогорска взорвался автомобиль
Агент Маклкома: расизма со стороны фанатов "Зенита" не было
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
"Левада-центр": половина москвичей довольны работой Собянина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Экономика
Bild: ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию все еще под вопросом
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Игорь Буккер Первые письмена были секретным кодом Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко
Комментарии
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Чау-чау: история породы, характер, уход
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Опрос: треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Олег Шеин: ситуация в Москве загнана в тупик
Опрос: треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Посол США в РФ направил Трампу просьбу освободить его от должности
Зеленский призвал экстренно созвать "нормандскую четверку"
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис
Жириновский: в РФ надо бороться с попытками притеснения русских
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Леонид Крутаков: как измерить силу державы
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
История и современность
Расходы родителей на товары для школы увеличились на 2%
Расходы родителей на товары для школы увеличились на 2%
В России объем серых зарплат достиг 13 триллионов рублей
В России объем серых зарплат достиг 13 триллионов рублей
США выступают против любых операций Турции в Сирии
США выступают против любых операций Турции в Сирии
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
Авиация РФ проводит масштабные маневры у границ с Грузией
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
СК РФ доставил в дом Круга в Твери подозреваемого в его убийстве
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
"Бегемот-2": уникальная операция советских ВМС, о которой почти забыли
"Атака мертвецов": что происходило на самом деле
"Атака мертвецов": что происходило на самом деле
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Глава НАТО рассказал о Крыме в битве сверхдержав
Почему россиянам не позволена самооборона
Почему россиянам не позволена самооборона
Фотогалереи
Автомобили, которые лучше не покупать 5 Фото Автомобили, которые лучше не покупать
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Какие мужчины не подходят ни одной женщине 6 Фото Какие мужчины не подходят ни одной женщине
Домашнее
Что делать испуганным родителям, если у ребенка круп
Японские специалисты разработали робохвост для человека
Специалисты выяснили, как комнатные растения влияют на людей
В Роспотребнадзоре рассказали, с какими продуктами нельзя сочетать дыню
Нужно благодарить жизнь за каждый прожитый день
Современное мышление и язык возникли одновременно 70 тыс. лет назад
Врачи рассказали о каше, которая полезна для сердца и сосудов
Китайские врачи: старение организма начинается с пяток
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
Психиатр-нарколог: почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года
19-летняя британка узнала о своей беременности перед родами
19-летняя британка узнала о своей беременности перед родами
3 способа вылечить прыщи дома
3 способа вылечить прыщи дома
Американская диета
Американская диета
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Кудрявцева поздравила Лазарева с выходом нового клипа
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Актриса Анджелина Джоли примерила на себя роль ведьмы
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Ученые: темный шоколад улучшает настроение и изгоняет депрессию
Простые рецепты красоты для него и нее
Простые рецепты красоты для него и нее
Советы по оформлению интерьера офиса (часть 1)
Советы по оформлению интерьера офиса (часть 1)
Необычные светильники своими руками (часть 2)
Необычные светильники своими руками (часть 2)
Забавные фото
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ