В 2019 году в РФ не состоялись 60,8 тыс. тендеров на закупку лекарств

В первой половине текущего года в России не состоялись 60,8 тысяч тендеров на закупку лекарств.

Об этом сообщает аналитическая компания Headway.

Согласно предварительной информации, это почти треть от всех подобных аукционов.

По сравнению с первой половиной минувшего года, сообщает Headway, число сорванных тендеров выросло в два раза.

Подавляющее большинство тендеров, отмечают специалисты, сорвались из-за отсутствия заявок. Основной причиной отказа производителей участвовать в тендерах стали слишком низкие цены контрактов, поясняют эксперты.

Напомним, что с января этого года госзаказчики формируют контракты по новой методике Минздрава РФ. Система должна была выровнять закупочные цены на лекарства по всей стране, но оказалась крайне невыгодна производителям.

Ранее действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поделился с россиянами главным секретом здоровья.

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