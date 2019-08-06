Минсельхоз подвел итоги 5 лет контрсанкций в отношении Запада

Минсельхоз подвел итоги пятилетнего продовольственного эмбарго (контрсанкций в отношении США и ЕС).

Эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Импорт продовольствия сократился на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в пресс-релизе министерства. "Благодаря реализации политики импортозамещения, импорт продовольствия сократился на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в пресс-релизе министерства. Продовольственная безопасность обеспечена по ряду ключевых продуктов питания.

Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения доктрины в 95%, по сахару — 95,7% против порогового значения в 80%, растительному маслу — 81,5% против 80%, по мясу и мясопродуктам — 92,8% против 85%, — говорится в сообщении.

Наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет.

В то же время аграрии увеличили экспорт продовольствия до $25,8 млрд против $16,8 млрд в 2013 году. "Зафиксирован существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы, а по отдельным товарным позициям входит в тройку лидеров", — напоминает Минсельхоз."К 2024 году поставки продовольствия за рубеж увеличатся до $45 млрд в год", делает вывод Минсельхоз.

Эти успехи, отмечает ведомство достигнуты за счет поддержки отрасли государством. В 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,7 млрд рублей, в текущем году планируемый объем финансирования составляет 307,9 млрд рублей.

Положительная динамика отмечается в производстве продукции перерабатывающей промышленности, в частности, сахара (с 4,5 млн тонн в 2013 году до почти 6,3 млн тонн с 2018 году), подсолнечного масла (с 3,3 млн тонн до 4,5 млн тонн), сыров (с 344,7 тыс. тонн до 472,6 тыс. тонн)."На фоне общего роста аграрного производства наблюдается повышение рентабельности сельхозорганизаций — по итогам 2018 года с учетом субсидий она достигла 12,5%. Это выше показателей как предыдущего года, так и 2013 года (7,3%)", — сообщает Минсельхоз.

"В целом действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях", — делает вывод ведомство.

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