Депутат предложил ограничить выдачу кредитов молодым россиянам

Гражданам Российской Федерации моложе 25 лет необходимо выдавать кредиты лишь на образование и покупку жилья.

С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Народный избранник намерен обратиться с инициативой к действующему премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

По словам Владимира Петрова, кредиты, взятые не на образование и покупку жилья, негативно влияют как на институт брака, так и на деторождение. Депутат Заксобрания Ленинградской области указал, что молодежь берет займы на вещи не первой необходимости — автомобили, гаджеты, путешествия.

Как следствие, поясняет Петров, у россиян моложе 25 лет нет ни сил, ни средств на создание семьи.

Банки же, заявил Владимир Петров, пользуются слабостью молодых людей к кредитам и активно заманивают их в "кредитное рабство".

Ранее стало известно, что три четверти граждан Российской Федерации имеют задолженности по кредитам.

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