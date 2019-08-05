Гражданам Российской Федерации моложе 25 лет необходимо выдавать кредиты лишь на образование и покупку жилья.
С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Народный избранник намерен обратиться с инициативой к действующему премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву.
По словам Владимира Петрова, кредиты, взятые не на образование и покупку жилья, негативно влияют как на институт брака, так и на деторождение. Депутат Заксобрания Ленинградской области указал, что молодежь берет займы на вещи не первой необходимости — автомобили, гаджеты, путешествия.
Как следствие, поясняет Петров, у россиян моложе 25 лет нет ни сил, ни средств на создание семьи.
Банки же, заявил Владимир Петров, пользуются слабостью молодых людей к кредитам и активно заманивают их в "кредитное рабство".
Ранее стало известно, что три четверти граждан Российской Федерации имеют задолженности по кредитам.
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