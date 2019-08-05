Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Исследование: зарплату выше 75 тысяч рублей получают лишь 12% россиян

Экономика print

Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в текущем году получают лишь 12 % граждан Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Согласно предоставленной информации, в основном это нефтяники, газовики, шахтеры, работники банков, специалисты IT-отрасли, работники СМИ и рыбаки, выходящие на промысел в открытое море.

Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц в 2019 году получают в основном россияне, занятые в сферах легкой промышленности, образования, сельского хозяйства и туризма.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов предупредил, что к 2030 году работы могут лишиться 15 миллионов россиян.

Читайте также:

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы опрос работа зарплата экономика исследование
Обсудить
Актуальная аналитика
Профилактика
Аллергия и иммунитет - что общего?
Житейские истории
Елена Вавилова: "Жизнь шире, чем профессия "разведка"
Здоровье и профилактика
Советы, как быстро победить бессонницу
Новости Все >
Исследование: зарплату выше 75 тысяч рублей получают лишь 12% россиян
ЛДПР со второй попытки зарегистрировали на выборы в Крыму
Неймара высмеяли после инцидента с Мбаппе
Ровно 20 лет назад Ельцин посоветовал Путину "самую высокую должность"
Медведев поднялся на девятое место рейтинга АТР
Опрос: россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
США и Южная Корея проведут ежегодные военные игры
Премьер Армении: страна в состоянии институционального паралича
Место Трефилова в женской сборной России по гандболу занял Мартин
Пользователи Сети высмеяли военных ВСУ, ''утопивших'' подлодку
Последние материалы
Ровно 20 лет назад Ельцин посоветовал Путину "самую высокую должность"
Медведев поднялся на девятое место рейтинга АТР
Опрос: россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
США и Южная Корея проведут ежегодные военные игры
Премьер Армении: страна в состоянии институционального паралича
Место Трефилова в женской сборной России по гандболу занял Мартин
Пользователи Сети высмеяли военных ВСУ, ''утопивших'' подлодку
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
Глава МГИК: в Москве идет репетиция борьбы за отмену сбора подписей
Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Здоровье и профилактика
Врачи назвали интервальную ходьбу лучшим видом активности для похудения
Военные новости
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Мир. Новости мира
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.

В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Новости Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Прибалтика
Латвийский депутат назвал "несчастьем" победу СССР над Германией
Политика. Новости и аналитика
Спящий алкоголик стал новым "лицом" протеста в Москве
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Политика. Новости и аналитика
Муниципальный политический кризис приходит в Подмосковье
Политика. Новости и аналитика
Высоцкий: незаконные митинги организуются ради красивой картинки
Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова
Комментарии
ЛДПР со второй попытки зарегистрировали на выборы в Крыму
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
Опрос: россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Ровно 20 лет назад Ельцин посоветовал Путину "самую высокую должность"
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Премьер Армении: страна в состоянии институционального паралича
Пользователи Сети высмеяли военных ВСУ, ''утопивших'' подлодку
Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России
The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Глава МГИК: в Москве идет репетиция борьбы за отмену сбора подписей
Опрос: россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Власть пояснила, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав
Власть пояснила, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав
Шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения пожаров в Сибири
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Власть пояснила, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав
Украина добровольно заплатила в ПАСЕ больше положенного
История и современность
В Великобритании под колледжем нашли останки 86 человек Средневековья
В Великобритании под колледжем нашли останки 86 человек Средневековья
ОАЭ первыми из стран арабского мира полетят на Марс
ОАЭ первыми из стран арабского мира полетят на Марс
Сборная России на конкурсе "Танковый биатлон" побила рекорд 2017 года
Сборная России на конкурсе "Танковый биатлон" побила рекорд 2017 года
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Российские танкисты приготовили яичницу и кофе на двигателе Т-80
Российские танкисты приготовили яичницу и кофе на двигателе Т-80
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
В эфире "Дождя" рассказали о провокаторах-актерах, пытавшихся дискредитировать полицейских на митинге в Москве
В эфире "Дождя" рассказали о провокаторах-актерах, пытавшихся дискредитировать полицейских на митинге в Москве
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Фотогалереи
Игрушки для толстосумов 5 Фото Игрушки для толстосумов
Женщины года 7 Фото Женщины года
Магия - наука будущего 9 Фото Магия - наука будущего
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Неожиданные встречи на дорогах 9 Фото Неожиданные встречи на дорогах
Домашнее
Общий гороскоп с 5 по 11 августа: Козероги будут очень счастливы, Телец соберет урожай успеха
Новый инструмент для понимания заболеваний головного мозга
Как родители могут моделировать здоровое поведение для своих детей
Менструация мешает нормально жить женщинам из бедных районов
Малыш родился: как ухаживать за ним в роддоме
Шесть советов, как научиться рано вставать
Каша в рационе малыша: как ее ввести и приготовить
Девять продуктов, которыми нельзя кормить ребенка
Пять важных вопросов кардиологу
Пять важных вопросов кардиологу
Что такое врожденный дискератоз?
Что такое врожденный дискератоз?
Женский гороскоп с 5 по 11 августа. 2019 г.
Женский гороскоп с 5 по 11 августа. 2019 г.
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Спаситель фигуры - апельсин
Спаситель фигуры - апельсин
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Диета на печеных яблоках
Диета на печеных яблоках
Вредные компоненты в косметических средствах
Вредные компоненты в косметических средствах
Топ-8 советов по подготовке вашего сада к зиме
Топ-8 советов по подготовке вашего сада к зиме
Стиль ампир: откуда пришла роскошь
Стиль ампир: откуда пришла роскошь
Забавные фото
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ