Исследование: зарплату выше 75 тысяч рублей получают лишь 12% россиян

Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в текущем году получают лишь 12 % граждан Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

Согласно предоставленной информации, в основном это нефтяники, газовики, шахтеры, работники банков, специалисты IT-отрасли, работники СМИ и рыбаки, выходящие на промысел в открытое море.

Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц в 2019 году получают в основном россияне, занятые в сферах легкой промышленности, образования, сельского хозяйства и туризма.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов предупредил, что к 2030 году работы могут лишиться 15 миллионов россиян.

Читайте также:

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…