Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в текущем году получают лишь 12 % граждан Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.
Согласно предоставленной информации, в основном это нефтяники, газовики, шахтеры, работники банков, специалисты IT-отрасли, работники СМИ и рыбаки, выходящие на промысел в открытое море.
Зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц в 2019 году получают в основном россияне, занятые в сферах легкой промышленности, образования, сельского хозяйства и туризма.
Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов предупредил, что к 2030 году работы могут лишиться 15 миллионов россиян.
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