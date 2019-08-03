Очередной пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа

Очередной пакет санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации вступит в силу 19 августа.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Как заявил Морган Ортагус, руководитель пресс-службы американского ведомства, ограничения будут действовать по меньшей мере год.

США снимут санкции с РФ, отметил специалист, лишь когда Москва предоставит надежные гарантии неприменения химического оружия в настоящем и будущем, допустит международных инспекторов для проверки своих обещаний и выплатит компенсации жертвам инцидента в Солсбери, Великобритания.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп вчера, 2 августа, подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Глава государства подчеркнул, что причиной для новых санкций стало то, что российская сторона не предоставила гарантий неповторения ситуации в Солсбери.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в городе Солсбери в марте минувшего года. Британские специалисты заявили тогда, что Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Великобритания винит в случившемся Россию. РФ все обвинения Британии отрицает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность нестратегическим ядерным оружием Российской Федерации.

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