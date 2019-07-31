Китай и Россия скупают золото против США

Золото в последние годы постоянно растет в цене. Западные эксперты объясняют этот факт интересом к этому активу России и Китая.

Фактически, драйверов для роста золота в мировой экономической системе быть не должно, пишет MarketWatch. Золото не производит наличных, не выращивает урожай, не обеспечивает надежное убежище и не предоставляет полезных услуг. Ничьей официальной валютой оно тоже не является.

Тем не менее, золото растет в цене. И весьма значительно. И без каких-либо обычных причин, так как инфляции нет. Цены в настоящее время растут примерно на 1,6% в год. Аналитики не фиксируют экономический спад, а рост американской экономики составляет около 2,1% в год.

Сегодня фондовые рынки растут, Уолл-cтрит устанавливает новые рекорды. При этом золото выросло в цене на 11% за два месяца. Рост за прошлый год составил 15%. Это больше, чем S&P 500 или Nasdaq Composit, и не может не вызывать интереса.

Как пояснил Криспин Оди, управляющий хедж-фондом Odey Asset Management, "золото должно было пойти вниз в прошлом году. Вместо этого оно остановилось на отметке 1200 долларов. Тогда я подумал: здесь что-то происходит".

Что именно, уже и так понятно - золото скупают крупные геополитические соперники Америки - Китай и Россия. По данным прессы Поднебесной, власти страны увеличили запасы золота на 74 тонны за шесть месяцев (по май включительно). Российский Центральный банк купил 96 тонн в первой половине года.

Причинами этого является желание покончить с гегемонией американского доллара , которую еще экс-президент Франции Шарль де Голль назвал «чрезмерной привилегией» Америки. В Пекине намерены сделать свою валюту юань мировым игроком. Насколько это получится у Китая и России - покажет время, но страны делают ставку на золото.

Нужно понимать, что на смену экономической гегемонии США идет нечто принципиально другое. Китайская экономика уже превзошла американскую по одному ключевому параметру. Тот же Оди, который скептически относился к золоту, теперь инвестирует в него как в актив. Известные во всем мире хедж-фонды Odey European) и OEI MAC в конце июня примерно на 40% инвестировали свои средства в золото.

Прогнозов при этом никто не дает, но в теории разрушение гегемонии доллара может привести к взлету золота по спирали. Никтого особенно не беспокоит отсутствие гарантии получения процента. Сегодня триллионы долларов в облигациях в Европе на выходе дают отрицательные процентные ставки.

Так что мелким инвесторам - прямая дорога в Золотой индексный фонд (SPDR Gold Shares), подчеркивает издание. Оди имеет репутацию сумасшедшего гения, получая неплохую маржу на рыночных индексах в длительной перспективе даже после выплаты всех комиссионных. Но такие ставки - не для слабонервных, заключает MarketWatch.