16-е место в Европе по доступности бензина для населения заняла Россия

Россия заняла 16-е место в Европе по доступности бензина для населения. В среднем каждый гражданин РФ может купить 927 литров бензина на месячную зарплату. Лидером списка стал Люксембург, где жители могут себе позволить 2855 литров бензина.

Примечательно, что еще в феврале 2019 года Россия находилась на 20 месте в рейтинге. Самый худший результат показала Украины, занявшая 33-е место. Украинцы могут приобрести на месячную зарплату только 279 литров топлива. Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в Казахстане (27,9 рублей за литр). На втором месте находится Россия (45,5 рублей за литр). Тройку лидеров замыкает Белоруссия (51,1 рублей за литр).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем повышении цен на автомобильное топливо. Значительный рост цен отмечен в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. На высокие цены жалуются в Казани, Петрозаводске и Омске.

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