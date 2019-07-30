ФОМ: 24% россиян отметили ухудшение своего материального положения

Почти четверть жителей России (24%) считают, что их материальное положение за последние несколько месяцев стало только хуже. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами фонда "Общественное мнение".

При этом больше половины респондентов (67%) не увидели никаких изменений в уровне своих доходов. Об улучшении своего материального положения заявили лишь 8% опрошенных россиян. Позитивный настрой на ближайшее время сохраняют 22% участников опроса, 18% ждут обратного. Еще 21% россиян не стали делать прогнозов относительно своего будущего.

Социологи отмечают, что денег на еду не хватает у 12% опрошенных. Каждый четвертый респондент признался, что его месячного дохода хватает на питание, но не на одежду.

Напомним, за первый квартал текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и достигло 21 миллиона человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

В начале минувшего года 13,9% россиян жили за чертой бедности (20,4 млн), в 2019 году этот показатель вырос до 14,3% - 20,9 млн. Речь идет о тех гражданах, доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 10543 рублей.