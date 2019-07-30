Немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный.
Как отмечает агентство РБК, изменения в прогнозе отражают возможность повышения рейтинга в ближайший год, если Россия и дальше будет проводить осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост ВВП станет выше после структурных реформ. В настоящее время рейтинг России находится на уровне Кипра, Румынии и Хорватии.
По мнению аналитиков, главной силой России являются качество ее государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. К негативным рискам относятся низкий потенциал роста, проблемы с государственным управлением и риск усиления внешних санкций.
По итогам минувшего года публичный государственный долг России составил 14% от ВВП. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2024 году долг вырастет до 16%. Этот прогноз значительно меньше того уровня, который считается потенциально опасным.
Относительно малы и валютные риски в составе долга. Его большая часть (75%) номинирована в рублях. Эксперты агентства не считают, что санкции против российского суверенного долга существенно повлияют на способность правительства обслуживать обязательства.
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