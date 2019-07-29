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Источник Правда.Ру

МФО начинают массово закрывать офисы из-за нового законодательства

Экономика print

Банк России опубликовал статистику, согласно которой в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации закрыли треть офисов на территории РФ. Специалисты Центробанка связывают это с новыми правилами работы МФО, которые были закреплены в законодательстве.

Ранее ЦБ уже снизил максимально допустимую ставку по микрозаймам, а также обязал МФО начислять больше резервов по займам. Банк России планирует провести еще один раунд усиления контроля за микрофинансовыми организациями, который пройдет в начале 2020 года. Аналитики считают, что это сократит рынок МФО в два раза.

Примечательно, что МФО не отказываются от клиентов, а лишь сокращают расходы на содержание и обслуживание отделений. За первый квартал текущего года количество отделений микрофинансовых организаций снизилось до 5 тысяч с 7,2 тысяч отделений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что среди жителей России возросла популярность инвестиций в МФО. За последние несколько лет доверие населения к микрофинансовым организациям заметно повысилось. Если говорить в цифрах, то ситуация выглядит следующим образом: за последний год прирост инвесторов МФО составил более чем 50 %, а объем инвестированных средств увеличился на 38%.

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Темы мфо закон статистика микрозаймы банк россии
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