В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Совет Федерации 26 июля одобрил закон о национальной платежной системе, который запрещает анонимное пополнение электронных кошельков. Речь идет о сервисах WebMoeny, QIWI, "Яндекс.Деньги", PayPal, VK Pay и других. Таким образом правительство будет бороться с финансированием терроризма и наркотиков.

Теперь обладатели анонимных учетных записей электронных кошельков не смогут пополнить счет через терминалы, либо отделения операторов сотовой связи. Ввести денежные средства на счет можно будет только при использовании банковского счета. Еще один способ обойти ограничение - верифицировать свой электронный кошелек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самый молодой криптомиллионер в США выступил перед американскими конгрессменами. Эрик Финман рассказал в Twitter, что выступал перед американскими конгрессменами. Встреча была организована членом Республиканской партии Полом Госаром. По итогам встречи, Финман заявил, что в Вашингтоне складывается прекрасная атмосфера для развития блокчейн-технологий. По мнению миллионера, конгрессмены готовы говорить о криптовалюте и находить совместные решения.

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