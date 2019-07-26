Счетная палата: отмена индексации пенсий не принесла результата

Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не принесла ожидаемого эффекта, поскольку не сократила дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Такое заявление сделала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

"В ближайшие годы объем передачи средств на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится", - отметила она, передает "Коммерсантъ".

По ее словам, это связано с тем, что число работающих пенсионеров уменьшается год от года. В 2020 году на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в Пенсионный фонд уйдет порядка двух триллионов рублей. "Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики", - заключила Орлова.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам был принят в 2015 году. По словам вице-премьера Ольги Голодец, такая мера была принята в рамках борьбы с бедностью. Правительство также планирует продлить заморозку накопительной части пенсии.