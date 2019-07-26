Центробанк решил понизить ключевую ставку до 7,25%

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,25% на фоне продолжающегося замедления инфляции. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

"Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России", - отмечается в релизе, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

Слабая экономическая активность и временные факторы ограничивают инфляционные риски в краткосрочном периоде, считают в ЦБ. При этом регулятор не исключает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Банк России также допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Если существующие прогнозы сохранятся, то в будущем могут возникнуть условия для снижения депозитно-кредитных ставок.