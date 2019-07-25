Росстат: средняя зарплата врачей по России составляет 79,2 тыс. рублей

Средняя заработная плата врачей и медицинских работников с высшим образованием в России составляет 79,2 тысячи рублей. Такие данные публикует Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Специалисты ведомства проанализировали сферу оплаты труда отдельных категорий работников в первом полугодии текущего года. Выяснилось, что больше всего получают врачи Чукотского (средняя зарплата - 188,8 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого автономных округов (183,3 тыс. рублей).

Высокие зарплаты зафиксированы у медицинских работников с высшим образованием Ненецкого автономного округа (171,7 тыс. рублей), Сахалинской области (155,1 тыс. рублей), Магаданской области (152,9 тыс. рублей), Москвы (143,5 тыс. рублей), Камчатского края (136,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (133,3 тыс. рублей). Больше ста тысяч рублей врачи получают в Тюменской области, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

Меньше всего получают врачи Северо-Кавказского федерального округа, средняя зарплата в регионе составляет 48 тысяч рублей.