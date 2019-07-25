"Яндекс.Еду" могут оштрафовать на 1 млн рублей

Отдел по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы обвинил сервис "Яндекс.Еда" в незаконном найме иностранных граждан. 19 июля Арбитражный суд столицы постановил, что сервис нарушил правила привлечения иностранных граждан к исполнению трудовой деятельности.

В "Яндекс.Еде" никак не прокомментировали случившееся, поскольку в МВД еще идет следственный процесс, детали которого не подлежат раскрытию. Тем не менее, представители "Яндекс.Еды" всячески отвергают обвинения и утверждают, что не имеют никаких трудовых отношений с курьерами, поскольку их нанимают компании-партнеры.

Но видимо в полиции считают по-другому, поскольку курьеры ходят в фирменной униформе, а также используют для работы приложение "Яндекс.Еды". Эксперты считают, что если сервис все-таки будет признан виновным ему грозит штраф до одного миллиона рублей, или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 дней, которая может повлечь существенные убытки.

Более того, в случае признания вины "Яндекс.Еды" по стране может начаться серия административных дел в отношении онлайн-сервисов по доставке еды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сервис "Яндекс.Еда" начнет следить за своими сотрудниками после смерти одного из них. Курьер сервиса отработал 10-часовую смену без перерывов и умер от сердечного приступа.

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