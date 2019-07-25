Ритейлеры заявили о возможном бойкоте системы быстрых платежей

Крупные торговые сети заявили об отказе от использования системы быстрых платежей, которую тестирует Банк России совместно с другими финансовыми организациями. Ритейлеров не устраивает тарифный диапазон в 0,2-0,7%.

Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации компаний розничной торговли направили соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Наибуллиной, в котором утверждается, что крупные торговые сети будут отказываться от использования системы быстрых платежей, если банки начнут настаивать на работе по максимальному тарифу в 0,7% от суммы покупки.

Ассоциации в письме ссылаются на то, что изначально в реализации программы быстрых платежей по QR-коду был заложен тариф в 0,3-0,4%, который под давлением банков вырос до 0,2-0,7%. По информации ассоциаций, некоторые банки и вовсе настаивали на повышении тарифа до 1-1,5% от суммы покупок.

В Альфа-банке утверждают, что даже при тарифном коридоре в 0,2-0,7% банк не сможет начислять своим клиентам кэш-бэк в полном объеме, поэтому снижение тарифного коридора нереалистично.

В "М.Видео-Эльдорадо" и Ozon утверждают, что уже готовы работать с системой быстрых платежей, но только при оговоренном ранее тарифном диапазоне в 0,3-0,4% от суммы покупок.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Центробанк разрабатывает системы быстрых платежей для оплаты услуг ЖКХ. Банк России ведет работу над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым.

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