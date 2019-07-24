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Банки Швейцарии стали выдавать кредиты по отрицательной ставке

Экономика print

Часть банков Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной процентной ставке. Речь идет о заемщиках, которые берут большую сумму денег на короткое время. 

Как уточняет агентство Bloomberg, такая ставка стала возможной благодаря мягкой политике Национального банка страны. В настоящее время процентная ставка местного Центробанка установлена на отрицательном уровне - минус 0,75%. На этих условиях принимаются и депозиты от кредитных организаций, они доплачивают регулятору за хранение денежных средств. 

Во избежание дополнительных расходов банки размещают свободные деньги в кредиты. В некоторых случаях они предлагают свои клиентам отрицательную ставку, более выгодную по сравнению со ставкой Центробанка.

"В отдельных случаях мы предоставляем краткосрочные кредиты по нулевой или отрицательной ставке для институциональных клиентов", - отмечают в банке Zuger Kantonalbank. 

К институциональным инвесторам относятся другие банки, страховые компании и инвестиционные фонды. Некоторые аналитики опасаются, что политика Национального банка Швейцарии по снижению ставок обернется пузырем на финансовом рынке.

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Темы банк ставки кредиты швейцария процентные ставки
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