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Источник Правда.Ру

Эксперты ЦАФТ допустили заметное ослабление рубля через две-три недели

Экономика print

Курс рубля может ждать резкое ослабление в ближайшие две-три недели, поскольку факторы, определяющие его динамику, изменились в негативную сторону. Такое мнение высказал главный эксперт Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. 

По его словам, ослабление российской валюты связано с неудачными сделками Минфина с облигациями федерального займа, снижением нефтяных котировок и ожиданием снижения процентной ставки Центробанком. 

"И наконец, уход главного фактора - высоких дивидендов по российским акциям, который в середине мая не дал упасть российским активам, в том числе и рублю, хотя во всем мире в это время было достаточно сильное снижение", - считает Быков. 

Сейчас рубль от быстрого снижения удерживает налоговый период, пик которого приходится на 25 июля. После этого российская валюта будет почти беззащитной, подчеркивает эксперт. По его прогнозам, рубль может упасть до 64,50-66,50 рублей к доллару и до 72,50-73,50 к евро.

Противоположного мнения придерживаются эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС. Они считают, что рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления, если не помешают новые внешние ограничения. 

"По нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 61 рубль за доллар", - указывают аналитики. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство экономического развития и торговли пересмотрело прогноз курса рубля к доллару на 2019 год. Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу - 65,1 рубля.

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Темы рубль валюта падение экономика аналитики курс рубля
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