Согласно исследованию СРО НАПКА 20 российских регионов оказались в кредитном антирейтинге, поскольку в этих регионах показатель просрочки кредитов выше, чем в среднем по стране. Среди лидеров антирейтинга - Ингушетия, Северная Осетия и Карачево-Черкесии.
Самая негативная ситуация с потребительскими кредитами сложилась в Туве, где наибольший показатель невозврата кредитов, а также наибольшее количество средних зарплат необходимых для погашения кредита.
Неслучайно, что экономическим куратором Тувы недавно был назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который уже несколько месяцев утверждает, что уже через три года в России может произойти экономический взрыв из-за резкого роста потребкредитования.
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