Орешкин: пик проблемы закредитованности придется на 2021 год

Высокая кредитная нагрузка россиян приведет к большим проблемам уже через два года. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем", - сказал министр в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, в конце минувшего года платежи по кредитам у трети заемщиков превышали половину от их месячного дохода. За год объем долгов вырос на 1,8 триллиона рублей.

"Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам", - подчеркнул Орешкин.

Вслед за этим банки прекратят выдачу новых займов, а это приведет к росту просрочек по кредитам. "Эти 1,8 могут превратиться в какой-то момент в 2,5, и резкая остановка будет означать, что у нас за короткий период времени из конечного спроса пропадет два с лишним триллиона рублей", - заключил министр.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала высокие темпы роста потребительского кредитования в России, но заверила, что угрозы в этом нет.