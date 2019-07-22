Western Union ввел месячный лимит на переводы за границу

Оператор платежных переводов Western Union резко ограничил сумму переводов за границу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт компании.
В большинство стран переводы ограничены суммой в 600 тысяч рублей на одного отправителя в месяц.
Предельная сумма рассчитывается сложением всех совершенных переводов вне зависимости от валюты или способа отправления. Переводы в долларах пересчитываются в российские рубли по курсу Western Union. Прежние ограничения составляли 5 тысяч долларов для одной операции.
Без изменений остаются лимиты для переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам - 100 тысяч рублей в месяц на отправителя. Платежная система вводит лимит, чтобы соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как сообщала «Правда.Ру» Western Union сообщил ранее , что не будет работать с криптовалютами как средством платежа.
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