Western Union ввел месячный лимит на переводы за границу

Оператор платежных переводов Western Union резко ограничил сумму переводов за границу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт компании.

В большинство стран переводы ограничены суммой в 600 тысяч рублей на одного отправителя в месяц.

Предельная сумма рассчитывается сложением всех совершенных переводов вне зависимости от валюты или способа отправления. Переводы в долларах пересчитываются в российские рубли по курсу Western Union. Прежние ограничения составляли 5 тысяч долларов для одной операции.

Без изменений остаются лимиты для переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам - 100 тысяч рублей в месяц на отправителя. Платежная система вводит лимит, чтобы соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщала «Правда.Ру» Western Union сообщил ранее , что не будет работ­ать с криптовалютами как средством плате­жа.