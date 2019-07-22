Министерство промышленности и торговли разработало понятия семейного и этнического торгового бизнеса, которые нашли отражение в стратегии развития торговли в России до 2025 года.
Разработанный ведомством документ предусматривает развитие всех наиболее актуальных форматов торговли: стрит-ритейла, вендинга, нестационарной и мобильной торговли.
"Вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Впервые в стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков", - сказал глава министерства Денис Мантуров.
Он добавил, что главная цель стратегии заключается в создании комфортной потребительской среды. Для этого государства должно сохранять баланс между крупными сетями и малым бизнесом, устраняя административные и бюрократические барьеры, считает министр.
По данным Минпромторга, в минувшем году доля торговли в ВВП России превысила 14%. По словам Мантурова, качество обслуживания российских торговых операторов нередко опережает уровень сервиса в Европе и США.
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