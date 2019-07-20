Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акций

Банк России намерен запретить инвестировать в иностранные акции тем россиянам, которые играют на бирже без наличия специальной квалификации. Соответствующие поправки предложены к проекту закона о категориях инвесторов.

Как уточняет агентство РБК, инициатива регулятора уже вызвала острую критику со стороны брокеров и банков. Согласно поправкам, инвесторам будет доступен ограниченный набор инструментов для инвестиций. Возможность инвестировать в более широкий круг ценных бумаг появится лишь после того, как участники рынка повысят свою квалификацию или накопят 400 тысяч рублей.

По мнению Центробанка, таким образом частные инвесторы будут защищены от возможных рисков. Всех инвесторов предлагается разделить на четыре категории в зависимости от степени их компетенции. Чем выше категория - тем больше инструментов будет доступно инвестору. Лица из категории "особо защищаемых неквалифицированных инвесторов" получат право работать исключительно с российскими ценными бумагами, валютой и драгоценными металлами.