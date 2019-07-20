Эксперты предрекли рост цен на красную икру на 25–30%

В 2019 году стоимость красной икры и рыбы вырастет на 25-30%. Такой прогноз сделал глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, уже сейчас розничные цены по сравнению с прошлым годом выросли в два раза. Сахалинскую горбушу продают по цене в 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета - по 390-410 рублей, сима - по 550-570 рублей. Рост улова позволит снизить цену лососей, но не до прошлогоднего уровня, считает эксперт.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), средняя цена за икру лососевых отечественного производства в июне составляла 3,6 тыс. руб. за кг, что на 2,6% меньше январского показателя. Средняя цена на охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород в июне фиксировалась на уровне 723 руб. за кг (в январе - 726 руб.)

По мнению вице-президента Рыбной ассоциации Александра Фомина, первая поступающая на рынок рыба традиционно дорогая, поскольку лососевая путина на Дальнем Востоке только начинается. В росте цен на 20-30% нет ничего удивительного, считает он. Снижения цен также не стоит ждать: улов лососевых в этом году ожидается почти в два раза меньше, чем в прошлом.

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