В Huawei заявили, что будут использовать Android несмотря на санкции

Китайская компания Huawei продолжить использовать Android несмотря на санкции Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявила старший вице-президент и член совета директоров Huawei Technologies Чэнь Лифан, сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики "Синьхуа".

Как сообщалось ранее, напоминают авторы материала, корпорация на фоне введенных санкций Соединенных Штатов Америки активно разрабатывает собственную систему Hongmeng для замены операционной системы Android на своих смартфонах.

Чэнь Лифан же заявила, сообщает "Синьхуа", что операционная система Hongmeng разработана не для смартфонов и компания намерена продолжать использовать Android на своих смартфонах.

Hongmeng же, указала специалист, предназначена для промышленного использования и была разработана задолго до того, как возникли дискуссии на тему поиска альтернативы Android.

Напомним, что в мае текущего года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список компаний. Это перекрыло корпорации путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также попала в список компаний, которым запрещено вести дела с бизнесом из Соединенных Штатов Америки без специального разрешения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин назвал конфликт Вашингтона и Huawei "первой технологической войной наступающей цифровой эпохи".

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