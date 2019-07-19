Росстат: Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян

Свыше одного миллиона рублей в месяц в России получают более 11 тысяч человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Доля этой категории работников составляет менее 0,1% от общей численности экономически активного населения страны.

При этом число работников-миллионеров с 2017 года выросло на 38%. Самые высокие зарплаты зафиксированы у деятелей сферы культуры, досуга и развлечений, а также у спортсменов - 5,8 миллиона рублей в месяц. Далее следуют специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств, их заплаты в среднем составляют 2,7 миллиона рублей. Самое большое количество сотрудников с зарплатой больше 1 миллиона рублей отмечается в сфере торговли и ремонта транспорта - 1960 человек.

По данным Росстата, более 770 тысяч россиян получают зарплату до 11 тысяч рублей. Около 2,6 миллиона россиян зарабатывают от 33,9 до 40 тыс. рублей в месяц - это самая многочисленная категория работников.