Росстат: половина россиян получают зарплату менее 35 тысяч рублей

Согласно исследованию Росстата, 50% россиян, которые работают на средних и крупных предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей. Это значение считается медианным.

Примечательно, что оплата труда 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышает зарплату 10% наименее оплачиваемых. Медианное значение отражает наиболее достоверную информацию о среднем доходе россиян, чем средний уровень заработной платы по стране.