Согласно исследованию Росстата, 50% россиян, которые работают на средних и крупных предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей. Это значение считается медианным.
Примечательно, что оплата труда 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышает зарплату 10% наименее оплачиваемых. Медианное значение отражает наиболее достоверную информацию о среднем доходе россиян, чем средний уровень заработной платы по стране.
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