Грязную нефть из "Дружбы" переработают российские НПЗ

Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов сообщил о том, что загрязненную нефть из трубопровода "Дружба" переработаю российские НПЗ.

По его словам, чтобы не нанести вред оборудованию, насыщенная хлорорганикой нефть будет смешана с нормальной нефтью.

"Согласно тому плану, который мы разработали вместе с Белоруссией, грязная нефть была отдана нам. Сейчас мы рассматриваем варианты ее использования. Какую-то часть переработают НПЗ в России, какую-то можно будет экспортировать в другие страны. От этой нефти никто не отказывается, просто цена у нее совсем другая", - пояснил Рубцов.