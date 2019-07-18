Глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов сообщил о том, что загрязненную нефть из трубопровода "Дружба" переработаю российские НПЗ.
По его словам, чтобы не нанести вред оборудованию, насыщенная хлорорганикой нефть будет смешана с нормальной нефтью.
"Согласно тому плану, который мы разработали вместе с Белоруссией, грязная нефть была отдана нам. Сейчас мы рассматриваем варианты ее использования. Какую-то часть переработают НПЗ в России, какую-то можно будет экспортировать в другие страны. От этой нефти никто не отказывается, просто цена у нее совсем другая", - пояснил Рубцов.
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