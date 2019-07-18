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Тер-Оганов: МСБ надо участвовать в тендерах для усиления своих позиций

Экономика print

Малый и средний бизнес может стать драйвером развития экономики страны в краткосрочной и среднесрочной перспективах. С его помощью можно решить структурные экономические проблемы — повысить качество производимых товаров и оказываемых услуг, поднять конкурентоспособность, демонополизировать ряд отраслей экономики, создать новые рабочие места в малых и больших городах, повысить адаптивность российской экономики. С таким заявлением выступил эксперт Карен Тер-Оганов.

Специалист приводит данные Счётной палаты, согласно которым вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в 2014 году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 2016-м — 21,6%. Президент РФ Владимир Путин, выступая в марте 2019 г. с посланием к Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в экономику должен приблизиться к 40%, а число занятых в нем людей вырасти с 19 млн до 25 млн человек.

Тер-Оганов уверен: государство прекрасно понимает важность усиления позиций малого и среднего бизнеса. "Само по себе привлечение малых и средних предприятий к участию в тендерах и государственных закупках является важной мерой стимуляции МСБ. Это может стать своеобразной школой: начинающие предприятия получат опыт здоровой конкуренции, оптимизации производства, управления человеческими ресурсами", — заявил эксперт, добавив, что экономическую политику стоит дополнить активностью институтов гражданского общества.

Специалист выступил с инициативой создания Ассоциации по продвижению участия малого и среднего бизнеса в тендерах и государственных закупках. "В рамках Ассоциации стоит учредить единый информационный портал, сеть консультационных структур в городах, единую базу данных с "чёрными" и "белыми" списками компаний и лиц, круг экспертов и прочее. Необходимо проработать стратегию по поддержке малого и среднего бизнеса на разных уровнях. Важна работа с муниципальными учреждениями — это тот уровень, на котором малые и средние предприятия могут получить возможность развернуть свой потенциал, получив поддержку в виде дополнительных льгот и преференций", — пояснил он.

Отдельно Карен Тер-Оганов высказался об участии в тендерах и госзакупках предприятий МСБ на региональном уровне. "На этом уровне важна деятельность по защите интересов бизнеса, неприкосновенность собственности и прочее, поскольку здесь МСП сталкиваются с конкурентами-гигантами регионального масштаба. Региональное подразделение Ассоциации должно активно взаимодействовать с властями, профсоюзами, правозащитными структурами, правоохранительными органами, профильными и контролирующими ведомствами и т. д. Поддержка и защита интересов субъектов МСБ поможет демонополизации отдельных отраслей на региональном уровне, создаст новые рабочие места и, конечно, станет альтернативным "центром притяжения" для высококвалифицированных кадров в провинции", — полагает эксперт.

Важно и участие МСП в закупках и тендерах в больших городах России, причём, вне зависимости от того, идёт речь о производстве товаров или об оказании услуг. "В большинстве крупных российских городов работают градообразующие предприятия, являющиеся крупнейшими налогоплательщиками и работодателями. И именно выход на экономическую авансцену при мощной поддержке государства и структур проектируемой Ассоциации создаст в этих городах условия для полноценного развертывания МСБ. Предприятия МСБ в больших городах не только подготовят почву для демонополизации, но и создадут новые рабочие места, а также станут новыми социальными лифтами для местных жителей", — заключил специалист.

По мнению Тер-Оганова, квота для МСБ при проведении государственных закупок и тендеров должна быть от 20%. Не менее важна либерализация подходов к определению субъектов МСБ.

"В нашей недавней истории была реализована реформа партийной системы, в результате которой создать политическую партию может практически любая организованная группа граждан, — приводит эксперт наглядный пример. — Подобная реформа была бы уместна и для субъектов МСБ. Разумеется, речь идёт именно о последовательной ликвидации административных, бюрократических и прочих барьеров, а не о создании фирм — однодневок".

При этом Тер-Оганов подчеркнул: стимуляция появления субъектов МСБ необходима, прежде всего, в отраслях, по которым сильнее всего бьют антироссийские санкции.

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Темы бизнес экономика карен тер-оганов малый и средний бизнес
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