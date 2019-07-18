Стоимость такси может возрасти на 20%

Общероссийской объединение пассажиров опасается грядущей сделки "Яндекса" с компанией "Везет" . Члены организации считают, что "Яндекс" может установить монополию на частные пассажирские перевозки в случае покупки активов группы "Везет" .

Соответствующее обращение организация направила в Федеральную антимонопольную службу, которая должна проверить сделку о слиянии двух компаний.

В Общероссийском объединении пассажиров ссылаются на то, что после сделки, "Яндекс" будет владеть 85,87% рынка перевозчиков в Москве, а также 87,36% рынка перевозок в регионах. Это позволит компании увеличить комиссию для водителей, что приведет к увеличению стоимости услуг на 20%.