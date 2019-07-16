Причиной развала Советского Союза стала безответственная финансовая политика руководства страны в годы перестройки, а не внешние экономические ограничения. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов.
Отвечая на вопрос корреспондента "Московского комсомольца" о том, сможет ли Россия увеличить темпы экономического развития в условиях международных санкций, Силуанов привел в пример Китай и СССР, которые развивались в схожих условиях.
В свою очередь журналист напомнил, что Советский Союз в итоге развалился. Тогда министр обратил внимание на то, что это произошло после снятия всех ограничений.
"СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, - в период перестройки. Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования", - сказал глава Минфина.
В этом плане современная Россия отличается от СССР, поэтому иностранные санкции не должны влиять на темпы роста экономики и отнимать дополнительные доходы граждан, заключил Силуанов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал Антон Силуанов.
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