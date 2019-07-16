Bloomberg со ссылкой на польского аналитика Ярослава Косатого утверждают, что к концу текущего года курс рубля упадет на 9%. По мнению аналитика, в декабре 2019 года один доллар может стоить около 69 рублей.
Примечательно то, что Косатый предсказал укрепление курса рубля во втором квартале 2019 года. Причиной падения курса, по мнению аналитика, станет смягчение денежной политики Банка России, снижение ключевой ставки, а также потеря интереса зарубежных инвесторов к облигациям федерального займа.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.