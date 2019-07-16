Bloomberg: курс рубля упадет к концу 2019 года

Bloomberg со ссылкой на польского аналитика Ярослава Косатого утверждают, что к концу текущего года курс рубля упадет на 9%. По мнению аналитика, в декабре 2019 года один доллар может стоить около 69 рублей.

Примечательно то, что Косатый предсказал укрепление курса рубля во втором квартале 2019 года. Причиной падения курса, по мнению аналитика, станет смягчение денежной политики Банка России, снижение ключевой ставки, а также потеря интереса зарубежных инвесторов к облигациям федерального займа.