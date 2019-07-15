В России упал спрос на традиционные блюда грузинской кухни

В России значительно упал спрос на традиционные блюда грузинской кухни за первые 10 дней текущего месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компаний по разработке онлайн-касс и программных решений "АТОЛ" и оператора данных "Платформа ОФД".



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Специалисты проанализировали данные более 35 миллионов кассовых чеков с 800 тысяч кассовых аппаратов со всей страны. Самое сильное снижение спроса зафиксировано на хинкали, отмечают в исследовании. Продажи этого блюда в среднем упали на 19%.

На 13% снизился спрос россиян на хачапури. Вино грузинских марок также стали покупать реже, продажи уменьшились на 4%. По сравнению с первой неделей июня, спрос на хинкали упал на 12%, хачапури - на 9%, а на грузинские вина - на 5%.