"Яндекс.Такси" купило активы одного из крупнейших в стране сервиса агрегации такси "Везёт".
Сумма сделки не уточняется, но известно, что "Яндекс" вложит в развитие такси в регионах 8 миллиардов рублей.
Напомним, что "Везёт" - второй по масштабам российский агрегатор после "Яндекс.Такси". Компания управляет сервисами заказа такси в 123 городах России.
Примечательно, что лишь четверть заказов такси делается через приложение - в основном клиенты "Везёт" предпочитают звонить в колл-центр.
После покупки акций компании "Яндекс.Такси" для клиентов "Везёт" ничего не изменится - они по-прежнему смогут вызывать себе автомобиль как через приложение, так и по телефону.
Известно, что "Везёт" в минувшем году оценивала общий объем своих заказов в 1,1 миллиард долларов. У "Яндекс.Такси" же оборот в прошлом году был куда больше - 3,2 миллиарда долларов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос с целью выяснить, как россияне относятся к такси.
Читайте также:
Почему россияне боятся, но ездят с таксистами-мигрантами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.