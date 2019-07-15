"Яндекс.Такси" купило второй по популярности сервис такси в стране

"Яндекс.Такси" купило активы одного из крупнейших в стране сервиса агрегации такси "Везёт".



За рулем такси, сбившего двух человек в Москве, был военнослужащий без прав / Новости от 07.12.2018 14:51

Сумма сделки не уточняется, но известно, что "Яндекс" вложит в развитие такси в регионах 8 миллиардов рублей.

Напомним, что "Везёт" - второй по масштабам российский агрегатор после "Яндекс.Такси". Компания управляет сервисами заказа такси в 123 городах России.

Примечательно, что лишь четверть заказов такси делается через приложение - в основном клиенты "Везёт" предпочитают звонить в колл-центр.

После покупки акций компании "Яндекс.Такси" для клиентов "Везёт" ничего не изменится - они по-прежнему смогут вызывать себе автомобиль как через приложение, так и по телефону.

Известно, что "Везёт" в минувшем году оценивала общий объем своих заказов в 1,1 миллиард долларов. У "Яндекс.Такси" же оборот в прошлом году был куда больше - 3,2 миллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос с целью выяснить, как россияне относятся к такси.

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