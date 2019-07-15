Россияне получат возможность снимать наличные на кассах по всей стране

Россияне в скором времени могут получить возможность снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. С такой инициативой выступили крупнейшие российские банки.



В России предложили ввести налог на обналичивание денег в банкомате / Новости от 25.02.2019 09:53

Как уточняют "Известия" со ссылкой на слова заместителя главы Ассоциации банков России Алексея Войлукова, магазины, которые предоставят гражданам такую возможность, будут получать с каждой операции небольшую комиссию. Возможность снятия средств появится лишь после совершения покупки.

Предполагается, что сеть подобных банкоматов значительно облегчит жизнь россиянам в деревнях и малых городах. Владельца магазинов также смогут реже инкассировать наличные деньги.

Сбербанк, банк "Русский стандарт", магазин "Фасоль" и Россельхозбанк запустили проект в пробном режиме. Идею банкиров уже поддержали в ЦБ.

В свою очередь специалисты по защите прав потребителей не могут дать точное заключение о том, не нарушает ли права покупателей необходимость совершения покупки для снятия наличных прямо на кассе.