Россияне в скором времени могут получить возможность снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. С такой инициативой выступили крупнейшие российские банки.
Как уточняют "Известия" со ссылкой на слова заместителя главы Ассоциации банков России Алексея Войлукова, магазины, которые предоставят гражданам такую возможность, будут получать с каждой операции небольшую комиссию. Возможность снятия средств появится лишь после совершения покупки.
Предполагается, что сеть подобных банкоматов значительно облегчит жизнь россиянам в деревнях и малых городах. Владельца магазинов также смогут реже инкассировать наличные деньги.
Сбербанк, банк "Русский стандарт", магазин "Фасоль" и Россельхозбанк запустили проект в пробном режиме. Идею банкиров уже поддержали в ЦБ.
В свою очередь специалисты по защите прав потребителей не могут дать точное заключение о том, не нарушает ли права покупателей необходимость совершения покупки для снятия наличных прямо на кассе.
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