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Источник Правда.Ру

The Economist: доллар в России сегодня должен стоить 22 рубля

Экономика print

В России доллар сегодня должен стоить 22 рубля 65 копеек.

Об этом сообщает британское издание The Economist.

На это указывает так называемый индекс бигмака, поясняют специалисты.

Напомним, что индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Вместо корзины, однако, берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald's повсеместно.

Рубль, сообщает The Economist, представляет на сегодняшний день самую недооцененную валюту в мире — курс его, уверены специалисты, занижен на 64,5%.

В Соединенных Штатах Америки бигмак сегодня стоит почти 6 долларов, а в России — 130 рублей, то есть чуть дороже 2 долларов.

Согласно индексу бигмака, наиболее справедливый курс к валюте США на сегодняшний день у шведской и норвежской крон, а также израильского шекеля и канадского доллара.

Ранее эксперт рассказал "Правда.Ру" о том, что возможный дефолт в США негативно скажется и на экономике РФ.

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Темы сша рубль доллар швеция россия израиль норвегия экономика
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