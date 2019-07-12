Около 79 миллиардов рублей было выделено из бюджета России за пять месяцев текущего года на кредитование иностранных правительств. Об этом говорят данные Федерального казначейства.
Как уточняет портал газеты "Известия", программа выдачи межгосударственных займов увеличилась с 236 до 293 миллиардов рублей. Нынешняя программа кредитования стала самой крупной за последние пять лет. За пять месяцев 2019 года иностранные заемщики погасили свои обязательства перед Россией на 66 миллиардов рублей.
При этом заемщики, цели кредитов и их ставки не разглашаются. По словам заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, эта информация секретна. В Счетной палате также отказались комментировать информацию о кредитах.
Эксперты считают, что Россия дала в долг странам из дальнего зарубежья, поскольку кредиты ближайшим соседям чаще всего анонсируются. По их мнению, весь запланированный на год объем выдачи предназначается для одной-двух стран, уточняют в "Известиях".
В Государственной думе подчеркивают, что активное международное кредитование стимулирует развитие российской экономики.
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