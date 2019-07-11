ВЦИОМ опросил более 500 бизнесменов об их взглядах на условиях ведения бизнеса в России. 71% опрошенных заявили, что российский деловой климат неблагоприятным для эффективного предпринимательства. Примечательно, что 51% респондентов ожидают ухудшения ситуации в ближайшие пять лет.
80% бизнесменов считают, что правительство уделяет недостаточное внимание поддержке предпринимательства. Примечательно, что 76% опрошенных не захотели отказываться от ведения бизнеса в РФ. Только 27% бизнесменов считают, что в России созданы хорошие условия для развития собственного дела.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала неутешительную статистику предпринимательства в России. 95 из 100 бизнесменов прогорают - рассказал бизнесмен Максим Валецкий.
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