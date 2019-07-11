Начальник Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата уволен из ведомства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Российской Федерации.
Сообщается, что глава подразделения уволился по собственному желанию.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает пресс-служба ведомства, был не доволен "плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен".
Напомним, что 8 июля Банк России опубликовал на своем официальном сайте данные об инфляции. Произошло это раньше, чем данные подобного рода публикует Росстат.
Максим Орешкин тогда назвал ситуацию недопустимой.
В результате служебного расследования выяснилось, что данные об инфляции в июне были размещены в центральной базе статистических данных раньше установленного срока. Кроме того, служба статистики выяснила, что подобные случаи происходили и раньше.
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