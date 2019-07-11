Работник Росстата уволился из-за выхода данных об инфляции раньше срока

Начальник Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата уволен из ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Российской Федерации.

Сообщается, что глава подразделения уволился по собственному желанию.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает пресс-служба ведомства, был не доволен "плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен".

Напомним, что 8 июля Банк России опубликовал на своем официальном сайте данные об инфляции. Произошло это раньше, чем данные подобного рода публикует Росстат.

Максим Орешкин тогда назвал ситуацию недопустимой.

В результате служебного расследования выяснилось, что данные об инфляции в июне были размещены в центральной базе статистических данных раньше установленного срока. Кроме того, служба статистики выяснила, что подобные случаи происходили и раньше.