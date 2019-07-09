Больше половины предпринимателей считают бизнес в России опасным

Больше половины предпринимателей в России считают ведение бизнеса опасным занятием. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая перед депутатами Государственной думы.



Только цифры: Как чувствует себя малый бизнес в России / Новости от 23.10.2018 18:23

"У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов - недостаточно справедливой и прозрачной", - сказал он.

Кудрин добавил, что из 6% молодых людей, которые хотят открыть бизнес, собственное дело начинают только 2%. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на вопросы, связанные с работой правоохранительных органов. Росту доверия граждан к предпринимательству должно привести и общее улучшение инвестиционного климата в стране, заключил глава Счетной палаты.