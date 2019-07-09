Больше половины предпринимателей в России считают ведение бизнеса опасным занятием. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая перед депутатами Государственной думы.
"У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов - недостаточно справедливой и прозрачной", - сказал он.
Кудрин добавил, что из 6% молодых людей, которые хотят открыть бизнес, собственное дело начинают только 2%. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на вопросы, связанные с работой правоохранительных органов. Росту доверия граждан к предпринимательству должно привести и общее улучшение инвестиционного климата в стране, заключил глава Счетной палаты.
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