Россия не пересекла критическую черту потребительского кредитования

Россия еще не прошла критическую черту роста потребительского кредитования, однако ситация требует постоянного и внимательного анализа. Такое заявление в ходе своего выступления в Госдуме сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



Жизнь в долг: на что россияне берут кредиты / Новости от 11.06.2019 16:43

По его словам, риски возникнут, если рост кредитования в России в 2019 и 2020 годах будет идти темпами около 20%. В прошлому году данный вид займов вырос вырос на аналогичную величину. Темпы роста потребительского кредитования связаны с тем, что многие заемщики решили рефинансировать взятый ранее кредит. Сопутствующий фактор - расширение числа участников системы кредитования.

Кудрин добавил, что россияне чаще демонстрируют готовность эффективнее работать с финансовыми инструментами, однако "ухудшение жизни некоторых групп граждан приводит их к необходимости брать взаймы, что не всегда имеет хорошую перспективу по возврату".