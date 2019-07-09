Россия еще не прошла критическую черту роста потребительского кредитования, однако ситация требует постоянного и внимательного анализа. Такое заявление в ходе своего выступления в Госдуме сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, риски возникнут, если рост кредитования в России в 2019 и 2020 годах будет идти темпами около 20%. В прошлому году данный вид займов вырос вырос на аналогичную величину. Темпы роста потребительского кредитования связаны с тем, что многие заемщики решили рефинансировать взятый ранее кредит. Сопутствующий фактор - расширение числа участников системы кредитования.
Кудрин добавил, что россияне чаще демонстрируют готовность эффективнее работать с финансовыми инструментами, однако "ухудшение жизни некоторых групп граждан приводит их к необходимости брать взаймы, что не всегда имеет хорошую перспективу по возврату".
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