В правительстве захотели увеличить акцизы на вино на 72%

Правительство намерено с 2020 года поднять ставки акцизов на вино. В скором времени соответствующие поправки будут внесены в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.



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Как уточняет газета "Ведомости", ставку акциза на тихие вина предлагается повысить с 18 до 31 рубля за литр (72%), на игристые - с 36 до 40 рублей за литр (11%). По словам представителей виноторговых компаний, данная инициатива приведет к росту розничных цен на вино.

Поправки также уравнивают ставки акциза на российские и импортные вина. Производители продукции из российского винограда получат льготу по акцизу, подчеркнул президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Цена винных напитков в случае одобрения поправок практически сравняется с ценой натуральных вин, заключил директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз.