Действующий премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной магистрали в стране.
Об этом средства массовой информации сообщают, ссылаясь на копию протокола совещания у главы правительства.
Отметим, что подлинность протокола изданию "Ведомости" подтвердил личный пресс-секретарь Дмитрия Медведева.
Первая частная магистраль в России соединит собой Европу и Китай. Ее протяженность составит почти 2 тысячи километров.
Дорога станет самым коротким маршрутом для перемещения грузов между странами Европы и Китайской народной республикой.
Сообщается, что инициатор проекта, "Русская холдинговая компания", уже выкупила порядка 80% земель в коридоре будущей магистрали.
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