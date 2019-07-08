Медведев одобрил проект первой в России частной магистрали

Действующий премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной магистрали в стране.



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Об этом средства массовой информации сообщают, ссылаясь на копию протокола совещания у главы правительства.

Отметим, что подлинность протокола изданию "Ведомости" подтвердил личный пресс-секретарь Дмитрия Медведева.

Первая частная магистраль в России соединит собой Европу и Китай. Ее протяженность составит почти 2 тысячи километров.

Дорога станет самым коротким маршрутом для перемещения грузов между странами Европы и Китайской народной республикой.

Сообщается, что инициатор проекта, "Русская холдинговая компания", уже выкупила порядка 80% земель в коридоре будущей магистрали.