Годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс в России превысил легальный сегмент. К такому выводу пришли эксперты компании Brandmonitor.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", объем продаж подделок люксовых брендов достигает 280 миллиардов рублей в год, а оригинальных товаров - 248 миллиардов рублей. Основными каналами сбыта контрафакта выступают торговые центры и вещевые рынки (40 и 30% соответственно). Около 84 миллиардов рублей приходится на онлайн-торговлю контрафактным люксом. Чаще всего покупатели покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки, отмечается в исследовании.
По данным экспертов, в других странах на долю копий и реплик приходится 30-35% всех продаж. Чаще всего аудитории покупателей контрафакта и оригинальной продукции не пересекаются. У премиальных марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля контрафактных сигарет по итогам третьего квартала 2018 года составила 8,4% от объема табачного рынка страны. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся всего 4,5%.
Читайте также: Росстат заявил о большом росте цен на огурцы и томаты
Орешкин: Инфляция в России превысит уровень прогнозной
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.