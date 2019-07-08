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Источник Правда.Ру

Оборот рынка поддельных товаров класса люкс в России превысил легальный

Экономика print

Годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс в России превысил легальный сегмент. К такому выводу пришли эксперты компании Brandmonitor. 


ЦБ: Около 30% теневой экономики в России приходится на строительный сектор / Новости от 12.11.2018 18:36

Как уточняет издание "Коммерсантъ", объем продаж подделок люксовых брендов достигает 280 миллиардов рублей в год, а оригинальных товаров - 248 миллиардов рублей. Основными каналами сбыта контрафакта выступают торговые центры и вещевые рынки (40 и 30% соответственно). Около 84 миллиардов рублей приходится на онлайн-торговлю контрафактным люксом. Чаще всего покупатели покупают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки, отмечается в исследовании. 

По данным экспертов, в других странах на долю копий и реплик приходится 30-35% всех продаж. Чаще всего аудитории покупателей контрафакта и оригинальной продукции не пересекаются. У премиальных марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля контрафактных сигарет по итогам третьего квартала 2018 года составила 8,4% от объема табачного рынка страны. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся всего 4,5%.

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Темы товары продажи класс люкс теневой сектор легальный сектор
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