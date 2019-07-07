Росстат: больше всего в 2018-м подорожали пшено, капуста, сахар и яйца

Федеральная служба государственной статистики провела исследование динамики потребительских цен на товары и услуги в минувшем году.

Первое место рейтинга продуктов, подорожавших в 2018-м году больше всего, заняло пшено. Крупа из проса, сообщает Росстат, выросла в цена на 73,6%.

Второе место рейтинга с ростом в 72,8% заняла капуста, а третье, с ростом в 30,8%, газовое моторное топливо.

Четвертое и пятое места рейтинга подорожавших в минувшем году больше всего товаров заняли сахар и яйца соответственно. Согласно предоставленной информации, сахар подорожал на 28,3%, а яйца на 25,9%.

Росстат сообщает, что темпы роста цен на многие товары и услуги значительно и многократно превзошли уровень инфляции, который в минувшем году составил 4,3%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 49% своих доходов граждане Российской Федерации тратят на еду и оплату ЖКХ.

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