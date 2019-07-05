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Эксперты узнали примерную цену билета Hyperloop из Москвы в Питер

Экономика print

Сотрудники Института проблем естественных монополий подсчитали примерную стоимость билета Hyperloop из Москвы в Санкт-Петербург. По их подсчетам, билет будет стоить не менее 16,1 тысяч рублей. Примечательно, что создание подземного туннеля между Санкт-Петербургом и Москвой будет стоить более 1 триллиона рублей.


Илон Маск показал подземный тоннель Hyperloop / Новости от 19.12.2018 07:54

Без государственной поддержки стоимость билета увеличиться до 27,5 тысяч рублей. Аналитики установили, что строительство тоннеля сможет окупиться, если им ежедневно будут пользоваться самые богатые россияне.

"Главным потребителем, который теоретически сможет окупить создание платформы Hyperloop между Москвой и Санкт-Петербургом станет деловое сообщество. Однако эта аудитория не многочисленна, поэтому не сможет обеспечить бесперебойный пассажиропоток", - говорится в исследовании.

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Темы ипем цена hyperloop билет москва санкт-петербург
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